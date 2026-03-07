العراق يمدد تعليق الطيران 72 ساعة اضافية

وقالت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت 7 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء وذلك كإجراء احترازي مؤقت".واضافت انه "يأتي القرار استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات، وسيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".