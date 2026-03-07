الحرب على طاولة المباحثات العراقية الروسية

وقال المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ إن "رئيس استقبل سفير لدى ". وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع في المنطقة، والجهود المختلفة الساعية الى وقف التصعيد والأعمال العسكرية".وأشار رئيس مجلس الوزراء حسب البيان الى "أهمية بذل كل المساعي لأجل منع تمدد الصراع، والحيلولة دون تهديد المنطقة بالوقوع في حرب إقليمية شاملة، وضرورة ردّ العدوان، واللجوء الى المفاوضات والحوار كوسيلة لحل الخلافات". من جانبه، أكد السفير الروسي أن "بلاده تولي دور العراق المحوري اهتماماً كبيراً، وتدعم كل جهود وقف الحرب، وتؤيد المبادرات الداعية الى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".