العراق ومصر يعولان على الدبلوماسية لوقف حرب المنطقة

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري بدر ، اذ جرى، بحث تطورات الأوضاع الراهنة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية وانعكاساتها على دول المنطقة".وناقش الطرفان "القضايا المتوقع طرحها خلال الاجتماع الوزاري لجامعة ، إضافة إلى استعراض مواقف الدول الأعضاء إزاء التطورات الجارية، وبحث الموقف الأميركي من استمرار الحرب".وتطرق الجانبان إلى "الأهداف المرتبطة باستمرار الهجمات التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد ، فضلاً عن مناقشة الموقف الإيراني الأخير، بما في ذلك ما يتعلق بوقف الهجمات على دول الجوار، حيث جرى تقييم هذا الموقف في ضوء التطورات الراهنة".وأكد الوزيران، بحسب البيان، "أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما يسهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".