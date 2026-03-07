ائتلاف إدارة الدولة: ضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في المنطقة

وذكر بيان للائتلاف، أنه ناقش عبر اتصالات مكثفة بين أعضائه التطورات الإقليمية الخطيرة وانعكاساتها على وشعبه واقتصاده وأمنه، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في المنطقة.ورفض الائتلاف استخدام الأراضي أو المياه الإقليمية أو الأجواء العراقية كنقطة انطلاق لأي اعتداء على دول الجوار، مؤكداً رفضه أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.وأدان بشدة جميع الهجمات التي تستهدف السيادة العراقية أو تتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، معتبراً أن مثل هذه الأعمال تسهم في تغذية دوامة الصراع في المنطقة، داعياً إلى مساءلة جميع المسؤولين عن أي انتهاك للسيادة العراقية.وأعلن دعمه الكامل لمؤسسات وفي مقدمتها القوات المسلحة العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تكفل حماية الحدود وصون السيادة، ومنع أي جهة من استغلال الأراضي العراقية لتهديد .ودعا البيان إلى وقف فوري وشامل للحرب والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والصادق، مؤكداً أن معالجة الأزمات يجب أن تتم عبر الدبلوماسية والحلول السياسية بعيداً عن منطق التهديد والتصعيد العسكري، لما للحروب من آثار مدمرة على شعوب المنطقة وفرص الاستقرار والتنمية.وفي ختام بيانه، جدد الائتلاف دعوته إلى جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والدول الكبرى المؤثرة لتحمل مسؤولياتها في تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب، مع التشديد على الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والقانون الدولي الإنساني.