رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية

عقدت رئاسة ، مساء اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث تطورات المنطقة.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ ، إن "رئاسة عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء الكتل النيابية لبحث تداعيات العدوان الأمريكي-الصهيوني وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.