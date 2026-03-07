مجلس النواب يعقد جلسة برئاسة الحلبوسي

عقد ، مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة .



وقالت رئاسة البرلمان في بيان، "رئيس السيد يفتتح أعمال الجلسة رقم (11)".

وعقدت رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث تطورات المنطقة.

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.