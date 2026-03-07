مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

رفع جلسته التي عقدت، السبت، إلى الاثنين المقبل.



وقال مصدر برلماني في حديث لـ ، " يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل".

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة ، لمناقشة التحديات الأمنية في والمنطقة بحضور القيادات الأمنية.



وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.