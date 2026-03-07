بالوثيقة.. إحالة النائب مصطفى سند الى لجنة السلوك النيابي

تنشر ، وثيقة تتضمن إحالة النائب الى النيابي بعد الاعتداء على رئيس كتلة الاعمار والتنمية .

وتضمنت الوثيقة الموقعة باسم رئيس حرمان سند من اعمال المجلس لحين تقيم اعتذار رسمي الى رئاسة البرلمان والنائب المعتدي عليه رئيس كتلة الاعمار والتنمية.

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة هيبت ، لمناقشة التحديات الأمنية في والمنطقة بحضور القيادات الأمنية.

أدناه نص الوثيقة..