واشنطن تنفي وقوع جنود أمريكيين في الأسر لدى إيران
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558256-639085660062659501.jpg
السوداني يفعّل "الدبلوماسية الإسلامية": دعوة عراقية لجلسة طارئة تنزع فتيل أزمات المنطقة
سياسة
2026-03-08 | 07:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
وجّه رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مدير عام مكتب
منظمة التعاون الإسلامي
،
محمد سمير النقشبندي
، حول عقد جلسة افتراضية للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء بالمنظمة، بشأن الأحداث الجارية في المنطقة.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء،
محمد شياع السوداني
، استقبل مدير عام مكتب
منظمة التعاون الإسلامي
،
محمد سمير النقشبندي
، حيث جرت خلال اللقاء، مناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعمل على توحيد الجهود لمعالجتها".
وأكد
رئيس الوزراء
"حرص
العراق
على دفع وتطوير عمل
منظمة التعاون
الإسلامي، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها الدول الإسلامية"، مبيناً "أهمية التحرك العاجل والفعال لنزع فتيل الأزمات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الدول الأعضاء في المنظمة، لحماية المصالح المشتركة"، مجدداً "دعم العراق الكامل لجهود وأنشطة منظمة التعاون الإسلامي في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، وتلبية طموحاتها في تحقيق الازدهار والتقدم".
ووجّه
وزارة الخارجية
"بالتنسيق مع مدير عام مكتب منظمة التعاون الإسلامي حول عقد جلسة افتراضية للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء بالمنظمة، بشأن الأحداث الجارية في المنطقة".
من جانبه، أكد النقشبندي، أن "العراق يشكل ركناً أساسياً وفاعلاً في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي"، معرباً عن "تطلعه لاستمرار دوره الفاعل في حفظ أمن واستقرار الأمة الإسلامية، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات المتزايدة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
السوداني يفعّل "الدبلوماسية الإسلامية"
دعوة عراقية لجلسة طارئة تنزع فتيل أزمات المنطقة
منظمة التعاون الإسلامي
محمد سمير النقشبندي
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
وزارة الخارجية
منطقة السومرية
السومرية نيوز
منظمة التعاون
+A
-A
