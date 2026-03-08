السوداني يفعّل "الدبلوماسية الإسلامية": دعوة عراقية لجلسة طارئة تنزع فتيل أزمات المنطقة

وذكر لرئيس ، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، ، استقبل مدير عام مكتب ، ، حيث جرت خلال اللقاء، مناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعمل على توحيد الجهود لمعالجتها".وأكد "حرص على دفع وتطوير عمل الإسلامي، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها الدول الإسلامية"، مبيناً "أهمية التحرك العاجل والفعال لنزع فتيل الأزمات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الدول الأعضاء في المنظمة، لحماية المصالح المشتركة"، مجدداً "دعم العراق الكامل لجهود وأنشطة منظمة التعاون الإسلامي في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، وتلبية طموحاتها في تحقيق الازدهار والتقدم".ووجّه "بالتنسيق مع مدير عام مكتب منظمة التعاون الإسلامي حول عقد جلسة افتراضية للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء بالمنظمة، بشأن الأحداث الجارية في المنطقة".من جانبه، أكد النقشبندي، أن "العراق يشكل ركناً أساسياً وفاعلاً في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي"، معرباً عن "تطلعه لاستمرار دوره الفاعل في حفظ أمن واستقرار الأمة الإسلامية، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات المتزايدة".