تركيا تعلن منح تأشيرات دخول "ترانزيت" لكافة العراقيين العالقين بالمنافذ الجوية والبرية

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "نائب رئيس ، ، استقبل سفير الجمهورية التركية لدى ، بورا إينان، في مبنى ببغداد"، مبينا ان "اللقاء جاء في ضوء مساعي وزير الخارجية، للتعامل مع التطورات الراهنة في المنطقة ومتابعة تداعياتها".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على دول المنطقة".وأكد إينان، خلال اللقاء، "قيام بلاده بمنح تأشيرات دخول (ترانزيت) لكافة المواطنين العراقيين العالقين في المنافذ الحدودية الجوية والبرية، في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية لتأمين عبورهم إلى وجهاتهم المقصودة".من جانبه، أعرب حسين عن "تقدير العراق لموقف الجمهورية التركية في هذا الإطار"، مؤكداً "حرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وشدد على "حرص العراق على إبعاد تداعيات الأزمة الراهنة في المنطقة عن الساحة العراقية، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية على الحد من آثارها السياسية والاقتصادية".وأشار إلى "تداعيات إغلاق على الاقتصاد العراقي واقتصادات دول المنطقة، نظراً لما يمثله المضيق من ممر حيوي لتجارة الطاقة وحركة الملاحة الدولية"، مؤكداً "أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية، كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين البلدين لتفادي الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على تداعيات هذه الحرب".