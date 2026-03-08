طالباني: سلمنا بغداد أسماء بعض الأشخاص والأطراف المتورطين بالهجمات ضد الإقليم

وقال في رسالة وجهها الى ابناء وتابعتها ، "لقد مر إقليم كوردستان بليال عصيبة، نشكركم على صمودكم وتفهمكم لهذا الوضع المتوتر الذي تمر به منطقتنا وهو ما ننتظره من مواطنينا الأعزاء الشجعان".واضاف "بذلنا خلال الأيام الماضية جميع جهودنا الدبلوماسية، وتحدثنا على مستوى رفيع مع قادة وأمريكا وتركيا بهدف حماية كوردستان في هذه الأوضاع"، لافتا إلى أنه "بعد حديث الرئيس والرئيس بزيشكيان ننتظر إبعاد التوترات عن إقليم كوردستان".وتابع "لقد سلمنا أسماء بعض الأشخاص والأطراف ممن يقومون بهجمات ضد إقليم كوردستان إلى ، ونحن ننتظر من بغداد أن تقوم بخطوات لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وأنا أعلم أن أصدقاءنا في بغداد سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع إزدياد التوتر، ولكن إن لم تُتخذ إجراءات فسنتعامل مع الأمر بأنفسنا"، موضحاً أن " صاحب حضارة عظيمة وتاريخ مميز ولابد أن ينطلق جميع المساعي الحضارية بهدف الاستقرار والسلام من هذه المنطقة أيضا".