جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد

تنشر ، جدول اعمال جلسة ليوم غد الاثنين.

ويتضمن جدول الأعمال ثلاث فقرات، وهي اداء اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء، والتصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة، فضلا عن مناقشات عامة.



أدناه تفاصيل الجدول..