السوداني والسامرائي يؤكدان ضرورة حسم الاستحقاقات وتشكيل الحكومة

أكد ورئيس تحالف العزم ، ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، رئيس ، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على ".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز الموقف الوطني لتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة وفق هذه الاستحقاقات، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم مؤسسات الدولة في أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة".