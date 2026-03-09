الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558332-639086515683464131.jpg
السوداني وسانشيز يتفقان على عقد جلسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة
سياسة
2026-03-09 | 07:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
381 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أجرى رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع
رئيس الوزراء
الاسباني
بيدرو سانشيز
، تناولت تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية على
الأمن الإقليمي
والدولي، وكذلك تأثيرها على سلاسل الإمدادات العالمية.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق وتكامل جهود
المجتمع الدولي
ومؤسساته، بما يضمن الوقف الفوري للتصعيد، والحد من تداعياته قبل أن تتحول إلى عواقب يصعب احتواؤها، وأكدا أن الحوار البناء هو المسار الأمثل لتحقيق التهدئة، ومنع اتساع الصراع، وصون
الاستقرار الإقليمي
والدولي، ومعالجة انعكاساته الإنسانية والاقتصادية بما يحفظ الأمن والسلم العالميين، بحسب بيان لمكتب
السوداني
.
واتفق الجانبان على العمل المشترك بين البلدين لعقد جلسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات الحرب والحد من اتساع رقعة الصراع.
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
أن
العراق
لطالما حذّر من مخاطر التصعيد في المنطقة، وما ينطوي عليه من جرّها إلى دوامة
الفوضى
وزعزعة الاستقرار، فضلًا عن تغذية الفكر المتطرف وتصاعد الإرهاب، مشددًا على أن تداعيات ذلك لن تقتصر على دول المنطقة فحسب، بل ستمتد لتطال أوروبا أيضا، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، أكد
سانشيز
أهمية أن تتضافر جميع الجهود ومن مختلف الاتجاهات، في سبيل الوصول إلى حلول سلمية عادلة للمشاكل والخلافات العالقة، والعمل على تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مشيدا بمواقف العراق وجهوده على هذا المسار.
