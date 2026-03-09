السوداني وسانشيز يتفقان على عقد جلسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق وتكامل جهود ومؤسساته، بما يضمن الوقف الفوري للتصعيد، والحد من تداعياته قبل أن تتحول إلى عواقب يصعب احتواؤها، وأكدا أن الحوار البناء هو المسار الأمثل لتحقيق التهدئة، ومنع اتساع الصراع، وصون والدولي، ومعالجة انعكاساته الإنسانية والاقتصادية بما يحفظ الأمن والسلم العالميين، بحسب بيان لمكتب .واتفق الجانبان على العمل المشترك بين البلدين لعقد جلسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات الحرب والحد من اتساع رقعة الصراع.وأكد رئيس أن لطالما حذّر من مخاطر التصعيد في المنطقة، وما ينطوي عليه من جرّها إلى دوامة وزعزعة الاستقرار، فضلًا عن تغذية الفكر المتطرف وتصاعد الإرهاب، مشددًا على أن تداعيات ذلك لن تقتصر على دول المنطقة فحسب، بل ستمتد لتطال أوروبا أيضا، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.من جانبه، أكد أهمية أن تتضافر جميع الجهود ومن مختلف الاتجاهات، في سبيل الوصول إلى حلول سلمية عادلة للمشاكل والخلافات العالقة، والعمل على تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مشيدا بمواقف العراق وجهوده على هذا المسار.