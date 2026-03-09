السامرائي يستقبل السفير الأسترالي ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية



- سياسة



استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، سعادة السفير لدى ، لبحث العلاقات الثنائية بين العراق وأستراليا وسبل تطويرها في مختلف المجالات.





وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على ، مع التأكيد على أهمية دعم الاستقرار وتعزيز بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم.