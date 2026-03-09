العراق للكويت: نرفض استهداف ارضنا لضرب الجوار

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وكيل للعلاقات الثنائية، السفير ، استقبل في مبنى الوزارة، سفير لدى جمهورية ، الزمان، وجرى بحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الأوضاع الإقليمية".وناقش اللقاء "خطورة الوضع الحالي في ظل استمرار الحرب التي تشهدها المنطقة، وما تخلّفه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي".ونقل السفير "مشاغل بلاده إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل ".وفي معرض رده، أكد وكيل الوزارة أن " تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب، والعمل على حفظ أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العراق كسائر دول المنطقة".وشدد على أن "العراق يرفض منطق الحرب بشكل عام، ولا سيما استخدام أراضيه منطلقاً لاستهداف دول الجوار، مؤكداً أن "الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بتوجيه من القيادة السياسية والقائد العام للقوات المسلحة، لملاحقة مرتكبي أي أفعال تضر بمصالح البلاد وعلاقاتها مع الدول المجاورة".واتفق الطرفان على أن العراق والكويت يتأثران بشكل مباشر بتداعيات الصراع الدائر في المنطقة، مؤكدين "أهمية التعاون المشترك للحفاظ على أمن المنطقة والعمل على احتواء الأزمة".