اكمال الاستحقاقات واوضاع المنطقة على طاولة مباحثات السامرائي والمالكي

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي التقى اليوم الاثنين، رئيس ائتلاف دولة القانون ، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي وأولويات المرحلة المقبلة".واضاف ان "اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على ، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، والعمل على حسم الاستحقاقات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة".