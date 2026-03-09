السامرائي والأتروشي يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بين القوى السياسية

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، ونائب رئيس الأتروشي، أهمية تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواصلة الحوار.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه مساء اليوم، وفد الديمقراطي الكردستاني برئاسة نائب رئيس السيد الأتروشي، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي وأولويات المرحلة المقبلة".

وتناول اللقاء وفق البيان أهمية "تعزيز التنسيق بين القوى السياسية، ومواصلة الحوار بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل مجلس النواب، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التعاون بين مختلف الأطراف".



