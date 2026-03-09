السوداني يهنئ مجتبى الخامنئي ويؤكد تضامن العراق مع إيران

وقال في بيان، "أتقدم إلى سماحة آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي، بالتهنئة والتبريك بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف "نحن إذ نجدد العزاء باستشهاد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ومن معه من أسرته وباقي الشهداء من أبناء الشعب الإيراني الكريم، فإننا نعبّر عن ثقتنا بقدرة القيادة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إدارة هذه المرحلة الحساسة، والمضي بتعزيز وحدة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة".



وأكد السوداني "مجدداً تضامن ووقوفه الى جانب الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ودعمه لكل الخطوات الرامية لوقف الصراع ورفض العمليات العسكرية على سيادتها، بما يحفظ استقرار سائر بلدان المنطقة وأمن وسلامة شعوبها المتآخية".

وكان الإيراني أعلن، أمس الاحد، عن اختيار السيد مجتبى ، مرشدا جديدا في البلاد خلفا لوالده الذي اغتيل في قبل أيام بعملية أمريكية إسرائيلية.