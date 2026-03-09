السوداني يدعو الأمم المتحدة الى إصدار قرار بإيقاف الحرب

دعا ، الاثنين، الجمعية العامة للأمم المتحدة الى إصدار قرار بإيقاف الحرب، كما دعا الى تأسيس تحالف دبلوماسي للإيقاف الفوري للحرب.

وقال في بيان، "شارك رئيس السيد ، اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية، في المؤتمر الذي دعا إليه الأوروبي، ورئيسة ، بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وبمشاركة قادة ومسؤولي دول عربية واجنبية".

وأكد ، في كلمة له اثناء المؤتمر، أن "الحرب الدائرة في المنطقة تقتضي موقفا مشتركا وقويا لإيقافها، وتغليب لغة الحوار والتعاون لمنع تفاقم هذا الوضع الذي يعد تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين"، مشددا على "رفض الحرب والعدوان، وكذلك محاولات زج في الصراع".

وبين أن "اللجوء إلى العنف بلا غطاء من الدولية وخارج مُقررات ، هو وصفة جاهزة للتحوّل نحو صراع إقليمي كبير"، داعيا الى "تأسيس تحالف دبلوماسي يضم دول المنطقة ودول الاتحاد الاوروبي، يستهدف الإيقاف الفوري للحرب"، مؤكدا على "ضرورة وقف انتهاك سيادة الدول، انطلاقاً من الحرص على أمن المنطقة، ومبدأ حسن الجوار، والالتزام بميثاق ".



وأدان السوداني "الهجمات التي وقعت على الأراضي العراقية من جميع الأطراف"، مؤكدا رفضه لمنطق الحرب والعدوان بكل اشكاله، مضيفا "موقف العراق ثابت برفض استخدام أراضيه أو اجوائه بالاعتداء أو إطلاق الأعمال العسكرية على دول الجوار".



واستنكر "الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، ورفض "انتهاك سيادة الشقيقة، ونجدد تضامننا مع إجراءاتها لحماية سلامة أراضيها وشعبها".



وتابع "ندين اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة على أراضي لبنان الشقيق، وانتهاك سيادته بوصفها خرقاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية"، مشددا بالقول "على الجمعية العامة للأمم المتحدة اصدار قرار بإيقاف الحرب، ومجلس الامن القيام بمهامه ومسؤولياته لضمان السلم والأمن الدوليين".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى السيد وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.