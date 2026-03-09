الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558375-639086818944762812.jpeg
السوداني يدعو الأمم المتحدة الى إصدار قرار بإيقاف الحرب
سياسة
2026-03-09 | 15:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
575 شوهد
دعا
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الاثنين، الجمعية العامة للأمم المتحدة الى إصدار قرار بإيقاف الحرب، كما دعا الى تأسيس تحالف دبلوماسي للإيقاف الفوري للحرب.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "شارك رئيس
مجلس الوزراء
السيد
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية، في المؤتمر الذي دعا إليه
رئيس المجلس
الأوروبي، ورئيسة
المفوضية الأوروبية
، بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وبمشاركة قادة ومسؤولي دول عربية واجنبية".
وأكد
السوداني
، في كلمة له اثناء المؤتمر، أن "الحرب الدائرة في المنطقة تقتضي موقفا مشتركا وقويا لإيقافها، وتغليب لغة الحوار والتعاون لمنع تفاقم هذا الوضع الذي يعد تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين"، مشددا على "رفض الحرب والعدوان، وكذلك محاولات زج
العراق
في الصراع".
وبين أن "اللجوء إلى العنف بلا غطاء من
الشرعية
الدولية وخارج مُقررات
مجلس الأمن
، هو وصفة جاهزة للتحوّل نحو صراع إقليمي كبير"، داعيا الى "تأسيس تحالف دبلوماسي يضم دول المنطقة ودول الاتحاد الاوروبي، يستهدف الإيقاف الفوري للحرب"، مؤكدا على "ضرورة وقف انتهاك سيادة الدول، انطلاقاً من الحرص على أمن المنطقة، ومبدأ حسن الجوار، والالتزام بميثاق
الأمم المتحدة
".
وأدان السوداني "الهجمات التي وقعت على الأراضي العراقية من جميع الأطراف"، مؤكدا رفضه لمنطق الحرب والعدوان بكل اشكاله، مضيفا "موقف العراق ثابت برفض استخدام أراضيه أو اجوائه بالاعتداء أو إطلاق الأعمال العسكرية على دول الجوار".
واستنكر "الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، ورفض "انتهاك سيادة
الدول العربية
الشقيقة، ونجدد تضامننا مع إجراءاتها لحماية سلامة أراضيها وشعبها".
وتابع "ندين اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة على أراضي لبنان الشقيق، وانتهاك سيادته بوصفها خرقاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية"، مشددا بالقول "على الجمعية العامة للأمم المتحدة اصدار قرار بإيقاف الحرب، ومجلس الامن القيام بمهامه ومسؤولياته لضمان السلم والأمن الدوليين".
وتشن
الولايات المتحدة الأمريكية
وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى السيد
علي خامنئي
وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
