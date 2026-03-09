مجلس النواب يعقد جلسة برئاسة هيبت الحلبوسي

عقد ، مساء اليوم الاثنين، جلسة جديدة برئاسة .



وقال المجلس في بيان، "رئيس السيد يفتتح أعمال الجلسة رقم (12)".

يشار الى أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن، ثلاث فقرات، وهي اداء اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء، والتصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة، فضلا عن مناقشات عامة.