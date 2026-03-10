العراق يتوعد المتورطين بالاعتداءات على البعثات في بغداد وكردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في وإقليم ، وتعدّ هذه الأفعال أعمالاً مدانة".وجددت الوزارة "تأكيد موقف جمهورية الثابت في رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وحرصها على توفير الحماية الكاملة لها، بما يضمن استمرار عملها وأداء مهامها في بيئة آمنة، وبما ينسجم مع ذات الصلة"، مشددة "على أن الجهات العراقية المختصة حريصة على متابعة أي حوادث تطال البعثات".واكدت انها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها، بما يكفل حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية والحفاظ على أمنها ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وبما يصون علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة".