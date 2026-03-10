حرب الشرق الأوسط على طاولة مباحثات العراق والصين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نُحييها لنحيا
من
08:45 AM
الى
09:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أسعار خام برنت تتراجع بعد تصريحات ترامب حول إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558432-639087356117616469.jpeg
حرب الشرق الأوسط على طاولة مباحثات العراق والصين
سياسة
2026-03-10 | 06:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
121 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
حث رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الثلاثاء، دول
مجلس الأمن
دائمة العضوية على بذل الجهود اللازمة لوقف الحرب.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، استقبل اليوم، السفير الصيني لدى
العراق
،
تسوي وي
"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل تصاعد حدة التوترات الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها، وما يترتب عليها من تداعيات على العراق ودول المنطقة والعالم، إضافةً إلى انعكاساتها الاقتصادية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمدادات العالمية".
وحث رئيس مجلس الوزراء "الدول دائمة العضوية في
مجلس الأمن
، ومن بينها
الصين
، على الاضطلاع بمسؤولياتها في بذل الجهود اللازمة لوقف الحرب والحد من التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والصين، وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس تنامي الشراكة بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ملف المفاوضات الاميركية ـ الايرانية على طاولة مباحثات العراق وعمان
02:12 | 2026-02-28
اكمال الاستحقاقات واوضاع المنطقة على طاولة مباحثات السامرائي والمالكي
09:50 | 2026-03-09
الأوضاع في حلب على طاولة المباحثات بين وزيري خارجية العراق والسعودية
08:08 | 2026-01-08
صراع الشرق الاوسط يؤجج اسعار تذاكر الطيران
03:42 | 2026-03-10
السوداني
الصين
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
مكتب الإعلام
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طبيعة تفجير الكرادة
أمن
35.71%
09:09 | 2026-03-08
طبيعة تفجير الكرادة
09:09 | 2026-03-08
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
محليات
24.94%
13:06 | 2026-03-09
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
13:06 | 2026-03-09
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
محليات
22.17%
05:33 | 2026-03-09
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
05:33 | 2026-03-09
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
أمن
17.18%
10:38 | 2026-03-08
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
10:38 | 2026-03-08
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
الحــ.رب في يومها العاشر .. التصعيد يعاشر المنطقة! - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-09
تغطية خاصّة
الحــ.رب في يومها العاشر .. التصعيد يعاشر المنطقة! - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
الحــ.رب في يومها العاشر .. التصعيد يعاشر المنطقة! - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-09
تغطية خاصّة
الحــ.رب في يومها العاشر .. التصعيد يعاشر المنطقة! - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
اخترنا لك
لويس ساكو يقدم استقالته كبطريركاً للكلدان
07:33 | 2026-03-10
السامرائي والجنابي يبحثان تطورات المرحلة السياسية
07:00 | 2026-03-10
العراق يتوعد المتورطين بالاعتداءات على البعثات في بغداد وكردستان
05:13 | 2026-03-10
تفاصيل اتصال وزير الخارجية الأميركي مع رئيس الوزراء
04:53 | 2026-03-10
البرلمان يُصوت على لجنتين والمبرقع يؤدي اليمين بديلاً عن المالكي
16:25 | 2026-03-09
مجلس النواب يعقد جلسة برئاسة هيبت الحلبوسي
16:19 | 2026-03-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.