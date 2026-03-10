حرب الشرق الأوسط على طاولة مباحثات العراق والصين

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، ، استقبل اليوم، السفير الصيني لدى ، "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل تصاعد حدة التوترات الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها، وما يترتب عليها من تداعيات على العراق ودول المنطقة والعالم، إضافةً إلى انعكاساتها الاقتصادية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمدادات العالمية".وحث رئيس مجلس الوزراء "الدول دائمة العضوية في ، ومن بينها ، على الاضطلاع بمسؤولياتها في بذل الجهود اللازمة لوقف الحرب والحد من التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين".وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والصين، وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس تنامي الشراكة بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.