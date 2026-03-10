السامرائي والجنابي يبحثان تطورات المرحلة السياسية

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي التقى، التشريع الوطني النائب ، برفقة عدد من نواب تحالف العزم".واضاف انه "جرى بحث مستجدات المشهد السياسي وعدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة"، موضحا ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، ومواصلة العمل المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعامل المسؤول مع الاستحقاقات السياسية بما يخدم المصلحة العامة".