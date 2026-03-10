غداً.. البرلمان يعقد جلسة للتصويت على اعضاء اللجان

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، ان يعقد يوم غد الاربعاء جلسته رقم 13، من اجل "التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة".وتعقد الجلسة عند الساعة التاسعة مساءً، وتتضمن ايضاً "مناقشات عامة".