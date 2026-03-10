السوداني: نعمل على بناء الدولة العادلة ونجدد الوقوف مع كل قضايا الأمة

أكد ، مساء الثلاثاء، عمله على بناء الدولة العادلة، فيما جدد الوقوف مع كل قضايا الأمة.

وقال في ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)، "هذه الذكرى صارت مسار الحق في ، وضمير الأمة النقي في مواجهة مع فكر الخوارج وغدر الاغتيال"، معتبرا أن "إرث عليه السلام ميزان للتمييز بين الطريق الى الحق، ودروب خدمة السلطان الجائر".

وأضاف أن "سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم جسدت معاني الصلاح وحفظ مصالح الرعية"، مردفا "نستلهم من وصايا الامام ما يسعفنا في لحظتنا التاريخية التي تمر بها الأمة الإسلامية والمنطقة".

ولفت السوداني "نجدد الوقوف مع كل قضايا الأمة العادلة، مع التشخيص الدائم بالحاجة إلى وحدة الكلمة والصف، ونؤكد على التمسك بإرث إسلامنا المحمدي الأصيل الذي كان أمير المؤمنين خير ممثل له، لرفع راية الوحدة الإسلامية"، مشددا بالقول "نعمل على بناء الدولة العادلة الكريمة التي يعيش فيها الجميع، بلا استثناء، محفوظي والاعتبار".