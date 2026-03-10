السوداني وأعضاء الديمقراطي الكردستاني يؤكدون رفض استهداف المدن العراقية

أكد رئيس ، وأعضاء كتلة الديمقراطي الكردستاني يؤكدون رفض استهداف المدن العراقية.

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الثلاثاء، أعضاء الديمقراطي الكردستاني النيابية، برئاسة النائب الثاني لرئيس السيد فرهاد أتروشي، وبحضور رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث الأوضاع العامة في البلاد، وتطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على رفض استهداف أيٍّ من المدن العراقية، وعدم السماح بأن تكون أراضي منطلقاً للاعتداء على أي دولة".



وتناول اللقاء "الوضع السياسي الداخلي، والعمل على السعي الحثيث نحو إكمال الاستحقاقات الدستورية، وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في سبيل الارتقاء بالجوانب التنموية المختلفة، خدمةً لجميع أبناء البلاد"، بحسب البيان.