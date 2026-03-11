كتلة نيابية تحذر: محاولات لجر العراق في الحرب

وقال رئيس الكتلة في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضره مراسل ، "نستنكر الاعتداء الذي وقع على مقرات الحشد"، مبينا ان "هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا".واضاف "اي اعتداء على الحشد هو اعتداء على الدولة"، لافتا إلى "تشكيل لجنة لمتابعة الشهداء اينما كانوا".وذكر "الاهم ان لا نفسح المجال ان يكون ساحة حرب"، مشددا على "ان يكون الملف الامني بيد القائد العام للقوات المسلحة".واكد ان "هناك مساع كبيرة لدفع العراق وانجراره لان يكون طرف بالحرب".