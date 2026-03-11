السوداني يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور الحكومات المحلية بتأدية مهامها

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأربعاء، محافظ السيد ، واطلع على مجمل الأوضاع في المحافظة، والخطط والبرامج الخاصة بتطوير واقعها الخدمي، وتنفيذ المشاريع في جميع نواحيها وأقضيتها".ونقل البيان عن تأكيده "حرص الحكومة على تعزيز دور الحكومات المحلية في تأدية مهامها، وتقديم التسهيلات الممكنة لضمان أداء دورها في توفير الخدمات، وتحسين أوضاع المحافظات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين".وأشار الى "اهمية التكامل بين خطط ومشاريع الوزارات في مجال البنى التحتية، وما تنفذه الحكومة المحلية من خدمات ومشاريع تطويرية".