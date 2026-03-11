نائب يعلن انسحابه من حزب السيادة

وقال في بيان، "نعلن انسحابنا من حزب السيادة بعد أن تبين لنا ان هناك مماطلة وعدم الالتزام بالوعود التي قُطعت لنا ولجماهيرنا، وعدم الوفاء بالاستحقاقات التي صوت من أجلها أبناء شعبنا في ".وأضاف "ثقة جماهيرنا أمانة لا يمكن التفريط بها أو المساومة عليها، ولن نقبل أن تكون أصواتهم مجرد أرقام انتخابية دون تحقيق حقوقهم المشروعة".وتابع الجبوري "عليه، نؤكد انسحابنا من الحزب، وسنواصل العمل بكل قوة للدفاع عن حقوق جماهيرنا وخدمة أهلنا بما يليق بثقتهم".