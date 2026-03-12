السوداني: نرفض استهداف الأراضي العراقية او استخدامها للاعتداء على أي دولة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان، ان "رئيس ، استقبل وفد ائتلاف كتلتي الموقف الوطني والاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابيتين".واضاف البيان ان "اللقاء شهد استعراض مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة وانعكاساتها على ، وإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات في عدة محافظات، والتأكيد على رفض استهداف الأراضي العراقية، او استخدامها منطلقًا للاعتداء على أي دولة".واوضح "كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل برؤية مشتركة وتوحيد المواقف بين القوى الوطنية، لإكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي بمسيرة الإعمار والتنمية وترسيخ الاستقرار، بما يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي".