السوداني وكتلة حزب الجماهير يؤكدون ضرورة توحيد الخطاب الوطني في ظل التحديات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، استقبل أعضاء عن كتلة البرلمانية".واضاف أن "اللقاء تناول الاوضاع العامة في البلاد، وتأثير استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على الوضع الأمني والاقتصادي للعراق، كما جرى التنديد بالعدوان السافر الذي استهدف مواقع في عدد من المحافظات، والتأكيد على رفض تحويل إلى ساحة صراع أو استخدام أراضيه لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".وتابع أن "اللقاء شهد التأكيد على ضرورة التنسيق العالي بين مختلف القوى السياسية، وتوحيد الخطاب الوطني في ظل التحديات التي يواجهها العراق وعموم دول المنطقة والعالم، التي تتطلب المضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن تحقيق المصالح العليا للبلد وصون استقراره وسيادته".