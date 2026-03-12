حزب الدعوة يدين استهداف القوات المسلحة ويدعو للوحدة والتكاتف

وقال الحزب في بيان، "أثار الاعتداء الغادر على قوات والقوات المسلحة في القواطع المختلفة استياء وغضبا واسعَين لدى العراقيين، حيث أنه يعد انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية، ويتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار".

وأضاف "إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه الاعتداءات التي تكررت مؤخرا، نهيب بالحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي لها بالطرق والوسائل الممكنة، ومصارحة الشعب بالحقائق المتعلقة بهذا العدوان على ".

وتابع البيان "كما ندعو القوى السياسية كافة إلى الوحدة والتكاتف وتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب، والعمل على حماية البلد من موجة الأحداث العاصفة وتداعيات الحرب الظالمة في المنطقة".