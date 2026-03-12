ائتلاف دولة القانون يدين قصف مقرات الحشد ويؤكد مساندته للقوات المسلحة

ادان رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، الخميس، الاعتداءات على مقرات ، فيما أكد مساندته للقوات المسلحة.

وقال في بيان، "‏ندينُ الاعتداءاتِ الآثمة المتكررةَ على مراكز ومقرات الذي يُعدّ جزءً أصيلًا من القوات المسلحة العراقية".

ودعا جميع الجهات المسؤولة إلى "التحرّك سريعًا، وعلى مختلف المستويات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، وإدانة المعتدين".

‏وأكد المالكي مساندته "المطلقة لأبناء قواتنا المسلحة بكل صنوفها في أداء مهامهم للحفاظ على أمن بلدنا وسيادته".