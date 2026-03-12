المالكي: استهداف الحشد عدوان سافر وتجاوز على سيادة العراق

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون ، استهداف عدوانا سافرا وتجاوزا على سيادة .

وقال في بيان، إن "توسيع الحرب إلى مساحات جديدة داخل ⁧‫العراق‬⁩، واستهداف الحشد الشعبي‬⁩ بوصفه قوة عسكرية رسمية ضمن المنظومة الأمنية للدولة، يُعد عدواناً سافراً وتجاوزاً خطيراً على سيادة ، عبر استهداف قوات ومقرات وشخصيات عراقية".

واستنكر "هذا العدوان الظالم"، داعيا الحكومة والقوى السياسية إلى "الوقوف في صفٍ وطنيٍ متماسك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء هذا التجاوز الذي تمارسه قوى صهيونية مدعومة أمريكياً".

‏وأضاف "قد عبّر الشعب العراقي عن رفضه القاطع وإدانته لهذا الاعتداء واستهداف أبناء العراق".