العراق يحذر من تداعيات اقتصادية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس بحث، يوم الجمعة الموافق 13 آذار 2026، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد الوزير الإيطالي "دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الهجمات التي تستهدف أمنه واستقرار.من جانبه، أشار حسين إلى "محاولة استهداف الوحدة العسكرية الإيطالية المتواجدة في إقليم "، مؤكداً "إدانة لهذه المحاولة".كما شدد على أن "دفع العراق إلى ساحة الحرب يُعد أمراً بالغ الخطورة، وقد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة".وناقش الجانبان تداعيات استمرار الحرب، وما قد تفرضه من تهديدات متزايدة على الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصادات الأوروبية. وأكد الوزير أن "تعطل تدفق النفط عبر قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة، كما أن عدم إمكانية تصدير النفط العراقي قد يخلق أزمات اقتصادية متعددة".وأكد الجانبان "أهمية العلاقات العراقية–الإيطالية وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".