الخارجية: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسية.. ضرب مواقعنا العسكرية مُدان

وذكر بيان للخارجية، ان "وكيل للعلاقات الثنائية السفير ، استضاف القائمَ بأعمال في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية، لبحث التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة وتداعياتها في والمنطقة".وعبر وكيل الوزارة، عن "موقف العراق من استمرار الحرب، كونها تهدد أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه ومنشآته المدنية والعسكرية"، مؤكدا أن "العراق ونتيجةً لهذا الصراع، يتعرض بشكل مستمر إلى الاعتداء المباشر على مختلف مناطق البلاد، بما فيها إقليم ".وأشار إلى أن "الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية في كل من وكركوك والأنبار وبابل، وأدت إلى استشهاد 14 مقاتلًا وجرح 24 آخرين"، معربا عن "إدانة لكل الاعتداءات بأشد العبارات، التي تعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادته".واكد "التزام حكومة جمهورية العراق بأمن البعثات الدبلوماسية المعتمدة وسلامة العاملين فيها، اتساقًا مع ، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى "إدانة الحكومة العراقية لاستهداف البعثات الدبلوماسية وملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات بوصفهم خارجين عن القانون، والعمل على تقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن البعثات بما يتناسب مع مستوى التهديد".من جانبه، اكد هاريس تمسّك بـ"شراكتها الاستراتيجية مع العراق، والسعي إلى تعزيزها بشكل متواصل عبر العمل المشترك مع الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، بما فيها ، خصوصًا في مجالات والتسليح والدعم الفني واللوجستي"، مشيراً إلى أن "حرب مع فقط، وأن السياسة الأمريكية في عموم المنطقة تتمثل في الرد المحدود والمركّز والدفاعي لأي تهديد للمصالح والمنشآت الخاصة بها".واشار البيان أنه "في ختام اللقاء، ثمّن القائم بالأعمال إجراءات الحكومة العراقية في حماية أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والعاملين فيها، وطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز أمن المقار الدبلوماسية في كل من بغداد وأربيل، وتقديم المتسببين بالاعتداءات إلى العدالة".ختاماً، أكد وكيل الوزارة "أهمية مع الولايات المتحدة في مختلف جوانب التعاون، بما فيها مكافحة الإرهاب الداعشي"، مطالبًا الجانب الأمريكي بـ"التنسيق المسبق مع السلطات العراقية المعنية بشأن أي تهديدات قد تصدر من الأراضي العراقية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية"، مشيرًا إلى "ضرورة التعامل مع المواقف في المنطقة وفق الفهم الحقيقي للروابط الثقافية والمجتمعية، والإدراك لتحديات المرحلة، من أجل احتواء الأزمة والمحافظة على المكتسبات المتحققة".