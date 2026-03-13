الخارجية: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسية.. ضرب مواقعنا العسكرية مُدان

سياسة

2026-03-13 | 11:10
الخارجية: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسية.. ضرب مواقعنا العسكرية مُدان
ابلغت وزارة الخارجية، الجمعة، القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس، أن استمرار الحرب يهدد أمن وسيادة العراق.


وذكر بيان للخارجية، ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استضاف القائمَ بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية، لبحث التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة وتداعياتها في العراق والمنطقة".

وعبر وكيل الوزارة، عن "موقف العراق من استمرار الحرب، كونها تهدد أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه ومنشآته المدنية والعسكرية"، مؤكدا أن "العراق ونتيجةً لهذا الصراع، يتعرض بشكل مستمر إلى الاعتداء المباشر على مختلف مناطق البلاد، بما فيها إقليم كردستان العراق".

وأشار إلى أن "الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية في كل من بغداد وكركوك والأنبار وبابل، وأدت إلى استشهاد 14 مقاتلًا وجرح 24 آخرين"، معربا عن "إدانة الحكومة العراقية لكل الاعتداءات بأشد العبارات، التي تعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادته".

واكد "التزام حكومة جمهورية العراق بأمن البعثات الدبلوماسية المعتمدة وسلامة العاملين فيها، اتساقًا مع الالتزامات الدولية، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى "إدانة الحكومة العراقية لاستهداف البعثات الدبلوماسية وملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات بوصفهم خارجين عن القانون، والعمل على تقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن البعثات بما يتناسب مع مستوى التهديد".

من جانبه، اكد هاريس تمسّك الولايات المتحدة الأمريكية بـ"شراكتها الاستراتيجية مع العراق، والسعي إلى تعزيزها بشكل متواصل عبر العمل المشترك مع الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، خصوصًا في مجالات بناء القدرات والتسليح والدعم الفني واللوجستي"، مشيراً إلى أن "حرب الولايات المتحدة مع إيران فقط، وأن السياسة الأمريكية في عموم المنطقة تتمثل في الرد المحدود والمركّز والدفاعي لأي تهديد للمصالح والمنشآت الخاصة بها".

واشار البيان أنه "في ختام اللقاء، ثمّن القائم بالأعمال إجراءات الحكومة العراقية في حماية أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والعاملين فيها، وطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز أمن المقار الدبلوماسية في كل من بغداد وأربيل، وتقديم المتسببين بالاعتداءات إلى العدالة".

ختاماً، أكد وكيل الوزارة "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مختلف جوانب التعاون، بما فيها مكافحة الإرهاب الداعشي"، مطالبًا الجانب الأمريكي بـ"التنسيق المسبق مع السلطات العراقية المعنية بشأن أي تهديدات قد تصدر من الأراضي العراقية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية"، مشيرًا إلى "ضرورة التعامل مع المواقف في المنطقة وفق الفهم الحقيقي للروابط الثقافية والمجتمعية، والإدراك لتحديات المرحلة، من أجل احتواء الأزمة والمحافظة على المكتسبات المتحققة".
أحدث الحلقات
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الإستغلال الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-13
Play
الإستغلال الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-13
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
لا قمارة ولا زجاج... حدّاد سيارات يبتكر موديل خاص! - سوشيل رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-13
Play
لا قمارة ولا زجاج... حدّاد سيارات يبتكر موديل خاص! - سوشيل رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-13
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
Play
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
Play
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
