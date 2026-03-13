السوداني لماكرون: العراق لن يدخر جهداً لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

وذكر بيان لمكتب في بيان ورد لـ ، ان الاخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الأعمال العسكرية التي انطلقت بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وبيّن السوداني أنّ " لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب التي توسعت وباتت تهدد استقرار المنطقة وأمنها على المدى البعيد"، مجدداً "رفض العراق الاعتداء السافر الذي طال السيادة العراقية، وتسبب في ارتقاء عدد من الشهداء بين صفوف قواتنا الأمنية من ، لأجل خلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل أداء العراقيين وتضحياتهم في محاربة الإرهاب".وعبر ، عن "الأسف والتضامن لوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة المتواجدة في ، ضمن لمحاربة داعش، مؤكداً إجراء تحقيق بالحادث المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع تكرار هذا الاستهداف".من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي "دعمه للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية"، مشدداً على "دور العراق المحوري في تسهيل هذه التفاهمات، بما يعود إيجاباً على استقرار المنطقة، كما أشار إلى ضرورة استمرار التنسيق الثنائي في هذا المجال".