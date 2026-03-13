السفارة الامريكية تحث رعاياها على مغادرة العراق بأقرب فرصة والابتعاد عن الظهور حالياً

سياسة

2026-03-13 | 14:10
السفارة الامريكية تحث رعاياها على مغادرة العراق بأقرب فرصة والابتعاد عن الظهور حالياً
حثت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الجمعة، رعايها على مغادرة العراق بأقرب فرصة، فيما اكدت على المتواجدين الابتعاد عن الظهور حالياً .

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، انه "تُعد إيران والجماعات الميليشياوية الإرهاب
ية المتحالفة معها تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة في العراق. وقد تم رصد هجمات استهدفت المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية والبنية التحتية الحيوية، كما هاجمت هذه الجماعات شركات أمريكية وبنية تحتية للطاقة تديرها الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تستمر في استهدافها.علاوة على ذلك، شنت الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران هجمات على فنادق يرتادها الأجانب وعلى مرافق أخرى لها صلات بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق".

وتابعت: "كما يواجه المواطنون الأمريكيون خطر الاختطاف، لذا نحث مواطنو الولايات المتحدة على توخي اليقظة، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم أهدافاً محتملة. إن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين قد يعرّضكم للخطر".
واكملت: "نحن نراقب الوضع عن كثب وسنواصل تزويدكم بالتحديثات لتمكينكم من اتخاذ قرارات بشأن سلامتكم، وإذا رغبتم في مغادرة العراق، فإن حكومة الولايات المتحدة مستعدة
لتقديم المساعدة من خلال تزويدكم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة. ولا توجد أولوية أعلى لدى الرئيس ترامب، ووزير الخارجية روبيو، ووزارة الخارجية الأمريكية من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين".

واكدت "يُشجَّع المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة على مراجعة أوضاعهم الأمنية الشخصية، وبالنسبة للكثيرين، فإن مغادرة العراق في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمناً تُعد الخيار الأفضل".

ولفتت الى انه "أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فعليهم البقاء يقظين، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والاستعداد للبقاء في أماكن آمنة لفترات طويلة عند الضرورة، ويُنصح بالاحتفاظ بمخزون من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية".

واشارت الى ان "خيارات المغادرة، المجال الجوي مغلق ولا تعمل الرحلات التجارية من العراق حالياً، ومع ذلك، توجد طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا، الحدود البرية مفتوحة، لكن ينبغي توقع تأخيرات طويلة".

وبينت ان "وسائل النقل البرية المحلية لا تزال تعمل ويُنصح الأمريكيون بشدة بالنظر في المغادرة عبر إحدى هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن ذلك آمن، كما قد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقاً، وتظل شروط الدخول والخروج المحلية سارية، المعلومات التالية تهدف إلى المساعدة في اتخاذ القرار وقد تتغير".

وتابعت: "الأردن
‏• الرحلات التجارية تعمل من مطار الملكة علياء الدولي، لكن قد تحدث اضطرابات في الرحلات. يمكن الاطلاع
على معلومات الرحلات من عمّان عبر الرابط التالي:
‏qaiairport.com/en/arrivals-de…
‏• لا تتوفر تأشيرات عند الوصول في المعبر البري مع العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين التقديم للحصول على تأشيرة عبر خدمة التأشيرة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الأردنية. Application through the Ministry of Interior.

الكويت
‏• لا تعمل الرحلات التجارية من الكويت حالياً بسبب التهديد المستمر بهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة. الطرق البرية إلى السعودية مفتوحة، لكن قد يتم إغلاق الحدود وإعادة فتحها دون إشعار مسبق.
‏• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الكويت، على أن تكون جوازات السفر صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
‏• يمكن العثور على معلومات بشأن مغادرة المواطنين الأمريكيين للكويت ودخولهم إلى السعودية على صفحة التنبيهات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين على موقع سفارة الولايات المتحدة في الكويت.  U.S. Embassy Kuwait’s Alerts for U.S. Citizens page.
‏• يمكن للأمريكيين الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة من البحرين أو إسرائيل أو الكويت أو السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر تعبئة النموذج التالي للحصول على معلومات حول خيارات المغادرة التي تسهّلها الحكومة الأمريكية".
