السامرائي والنهج الوطني يؤكدون أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين الكتل داخل البرلمان

وذكر لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، زار تحالف على رأس وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، حيث كان في استقبالهم رئيس تحالف النهج الوطني ونائب وجرى بحث مستجدات المشهد السياسي وعدد من القضايا المرتبطة بعمل والاستحقاقات المقبلة".واشار الى ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، والعمل بروح المسؤولية المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية خلال المرحلة المقبلة".