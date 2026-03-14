السوداني: الدولة بمؤسساتها هي المعنية بقرار الحرب

وقال خلال استقباله عدداً من رجال الدين وشاركهم مأدبة إفطار شهر رمضان، "الوضع الأمني يزداد سوءاً في المنطقة، بسبب استمرار العمليات العسكرية"، مضيفا " الدولة بمؤسساتها هي المعنية بقرار الحرب".ولفت الى أن "قصف مقار البعثات الدبلوماسية والتحالف، يعرض الى تبعات خطيرة، وستواصل الدولة بمؤسساتها الدستورية ملاحقة من يتورط بهذا الفعل المدان والمرفوض"، مضيفا "نجدد ادانة استهداف أبناء قواتنا الأمنية في ولن نقبل بأن يتعرض أبناؤنا لخطر الاستهداف ونعمل كل ما بوسعنا لحمايتهم".وأكد السوداني أن "واجب الدولة وفق القانون أن تحتكر كل وسائل العنف، وقواتنا أبطلت الكثير من العمليات التي كانت تستهدف مواقع اقتصادية أو بعثات دبلوماسية"، مردفا "سعينا مستمر مع كل الجهات الاقليمية والدولية لإيقاف هذه الحرب المدمرة، كما نتواصل مع الاشقاء، ولاسيما ان العراق يترأس ".وأشار الى أن "العدوان الصهيوني على وتهجير 900 الف لبناني، أضاف عامل تأزيم مضاعف على المنطقة"، مشددا "نحن بحاجة الى خطاب دعم السلم الاجتماعي ونبذ العنف والتطرف، وتعزيز ".وتابع أن "المجرم نتنياهو ورّط المنطقة في هذه الحرب، في سابقة لم تحصل سابقاً، ولا يتوانى حتى عن استخدام الاسلحة المحرمة، وأوغل بدماء والأبرياء".