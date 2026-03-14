الخارجية العراقية: الحكومة لن تتهاون مع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

وجاء في بيان للوزارة، "تعرب عن رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة على أراضي جمهورية ".وأكدت الوزارة "التزام بضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة".وأضاف بيان الوزارة "في هذا السياق، باشرت السلطات المختصة، وبتوجيه من رئيس ، تحقيقاتها بشأن بعض الاعتداءات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية والقنصلية، على أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".ولفتت الوزارة الى أن "الحكومة والأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي أعمال عنف أو اعتداءات تستهدف البعثات الدبلوماسية، وستواصل اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار".