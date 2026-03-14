السامرائي يدعو الى حسم ملف تشكيل الحكومة

دعا رئيس تحالف العزم ، السبت، الاطار التنسيقي والكتل الكردية الى حسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة.​

وقال في رسالة للقوى السياسية، "علينا ان نتماسك ونحافظ على أمن واستقرار ".

وأضاف "ندعو الاطار التنسيقي والكتل الكردية لحسم ملف تشكيل الحكومة باسرع وقت".

وشدد رئيس تحالف العزم ضرورة "اعطاء رسالة اطمئنان للشعب العراقي"، مشددا بالقول "نحن داعمون لما يسعى له الاطار التنسيقي وعلى الاخوة الكرد ان يتفاهموا".