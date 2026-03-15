الشيخ همام حمودي: لسنا على الحياد.. مع إيران ضد العدوان

وقال الشيخ في ملتقى الحوار، "التزاماً بتوجيهات المرجع ، نتضامن مع الشعب الايراني بمواجهة العدوان الاسرائيلي الامريكي"، مردفاً "ليس هناك وسطية بين الظالم والمظلوم. ولا حياد بينهما، نحن مع المظلوم بقدر ما نملك من قدرة".واضاف "إذا أردنا مستقبلا زاهراً للعراق فليكن اعتمادنا ليس على المسؤول، وإنما على شعبنا ومايتحلى به من وعي وشجاعة وقوة إيمان وحماسة في الموقف".واعتبر حمودي ان "الاعتداء على يفرض على الحكومة إتخاذ موقف حازم ورادع، ويستوجب من مساءلة المعنيين، وتجسيد الموقف الشعبي العراقي بكل وضوح".ولفت الى ان "أبرز ماكان يميز القائد الشهيد السيد الخامنئي هو شجاعته وروح التحدي، بجانب ماتحلى به من حكمة وتدبير وتقوى وعلم وعدل، ونسأل الله ان يعوضنا بنصر مؤزر للامة".ورأى ان "مشكلة الرئيس الامريكي مع ليس النووي ولا القوانين الدولية إنما تنطلق من غرور الطغيان، والاحلام الصهيونية الانجيلية بإسرائيل الكبرى، ونزعة الهيمنة المطلقة على العالم"، مبيناً: "كان هدف بحربه على الجمهورية الاسلامية أما الاستسلام الكامل او تغيير النظام باغتيال قادته، لكن قدرات العسكرية أفشلت الاول، وشعبها أفشل الثاني بقوة تلاحمه مع نظامه".ولفت الى ان "مابعد المعركة لن يكون كما قبلها، وإيران هي من ستكون لها الكلمة في نهاية المعركة.. وأي إطالة للحرب لصالحها، فإسرائيل لا تحتمل حرب استنزاف".واكمل "ماشهده يوم في إيران من حضور كبير ونزول كل المسؤولين للشارع، كان رسالة تحدي، ودليل على وعي الشعب، وتمسكه بهويته وانتمائه ودليل على قوة النظام".واتم "اليوم الجمهورية الاسلامية وشعبها يحملون راية كل احرار العالم، كل من يرفض الظلم، ويتطلع للحرية والكرامة الانسانية، وحتماً ستنتصر فالله ينصر الحق".