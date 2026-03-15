السوداني للسفير الاسترالي: استمرار الحرب سيؤدي الى الفوضى

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان " رئيس ، استقبل اليوم الاحد، السفير لدى ، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الصراع، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية على الاستقرار الاقليمي والدولي".وأكد ، أن "استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى فوضى ويهدد بتصاعد مخاطر التطرف، والإرهاب العابر للحدود، والهجرة غير ، والتأثير على سلاسل الإمداد العالمية، مجددا رفض الاعتداءات التي استهدفت مقرات والقوات الأمنية، وأي فعل من شأنه زج العراق بالحرب الدائرة".وشدد السوداني على "ضرورة التنسيق العالي بين الدول، بوصفه ركيزة أساسية لإنهاء الصراعات وحل الأزمات من خلال تفعيل الحوار والدبلوماسية، وتطبيق القانون الدولي، لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للنزاعات لتحقيق الاستقرار".من جانبه، أكد السفير الاسترالي "حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستمرار في توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدا على دور العراق المحوري في إرساء أمن واستقرار المنطقة، والعمل على منع توسع الصراعات الإقليمية".