الإعمار والتنمية: تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية

وقالت الكتلة في بيان، "في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، وسعي الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة، بما يضمن أمن واستقرار البلاد".وأضافت أن "بيان وزارة الثروات الطبيعية في يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها "، مردفة أن "تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة".وشددت الكتلة على أن "عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور، وفق الماده 110 حق المركز في رسم السياسة المالية و111 الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي"، مشيرة الى أن "تطبيق نظام "الأسيكودا" يعد إجراءً ملزماً وفق للمادة 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون".وتابع البيان "من منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات ، تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته".