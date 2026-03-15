السوداني وبن زايد يؤكدان ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك

وقال في بيان، "بحث رئيس ، هاتفيا، مع رئيس الشيخ ، مستجدات الأوضاع في المنطقة".وجرى خلال الاتصال وفق البيان "التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك، والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، للحد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وانعدام الاستقرار".كما شهد الاتصال التأكيد على "رفض وإدانة الهجمات التي استهدفت قنصلية دولة الشقيقة في مدينة اربيل، والعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العسكرية، والعودة إلى طاولة الحوار، لفرض الاستقرار في المنطقة والمحافظة على أمن ومقدرات شعوبها".