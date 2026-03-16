جيش الكيان "يدّعي" تدمير طائرة خاصة بالسيد خامنئي.. ما الحقيقة؟ ولماذا كانت في العراق عام 2024؟

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، ان "الجيش الاسرائيلي قال انه دمر ليلة امس طائرة المرشد الايراني في مطار "مهراباد" بطهران، وكانت الطائرة تُستخدم من قبل المرشد ومسؤولين كبار آخرين من النظام، وعناصر من الجيش الإيراني، للترويج للمشتريات العسكرية وإدارة العلاقات مع دول المحور عبر رحلات جوية داخلية وخارجية.ويرى مراقبون ان هذا الادعاء لا يتقاطع مع حقيقة كاملة خصوصا وان المرشد الاعلى لم يشاهد وهو يسافر بطائرة خاصة من قبل.وتتبعت معلومات الطائرة التي نشرت وسائل اعلام الكيان صورتها، ليتضح انها طائرة ايرباص تابعة للحكومة الايرانية، وتحمل التسلسل EP-IGA، وكانت سبق ان جاءت الى عندما نقلت الرئيس الايراني بزشكيان في زيارته الى العراق في 2024.