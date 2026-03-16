العراق يشكر السعودية على تسهيل عودة العراقيين العالقين

وقالت الخارجية في بيان، "بحث نائب رئيس العراقي ، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير ، مساء الاثنين تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الأمنية".وخلال الاتصال، وفق البيان "نقل الوزير حسين إلى نظيره السعودي آخر المعلومات المتعلقة بالحادث الذي استهدف في ، مؤكداً "سلامة البعثة وجميع نزلاء الفندق".كما أعرب حسين عن "شكره وتقديره لوزير الخارجية السعودي ولحكومة على الجهود التي بذلتها في مساعدة آلاف العراقيين العالقين في السعودية وعدد من دول ودول أخرى، حيث تمت إعادتهم إلى عبر الأراضي السعودية ومن خلال منفذ الحدودي".من جانبه، استعرض بحسب البيان "تطورات المشهد الأمني والعسكري"، مشيراً إلى استمرار تعرض المملكة العربية السعودية لهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة.وقدّم حسين "رؤية العراق بشأن تطورات الوضعين الإقليمي والدولي في ظل الحرب الدائرة، واستعرض الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع عدد من نظرائه في دول أخرى ومواقف تلك الدول من التطورات الراهنة"، واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.