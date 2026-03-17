ناطق عسكري: استهداف مقار البعثات يضع العراق بموقف حرج أمام المجتمع الدولي

وقال في بيان، "مرة أخرى، تكرر الجماعات الخارجة عن القانون اعتداءها الآثم باستهداف مقر في العاصمة مساء اليوم"، مضيفا أن "هذا العمل الإجرامي المدان والمرفوض من قبل الدولة يمثل اعتداءً إرهابياً صارخاً على سيادة وهيبته".ولفت الى أن "استهداف مقار البعثات الدبلوماسية، بما يمثله من عمل غير مسؤول، يعد خرقاً خطيراً للاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية، ويضع العراق في موقف حرج أمام ، بما قد يدفع نحو اجراءات تهدد مصالح وطننا وشعبنا".وشدد أن "في إثر هذا الاعتداء الإجرامي، اكد القائد العام للقوات المسلحة أوامره للأجهزة الأمنية والجهات المختصة بعدم التهاون في مسؤولياتها بتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".وأكد أنه "لن يكون هناك تردد او تراجع في التصدي لأي طرف يحاول العبث بأمن العاصمة، وباقي المدن العراقية، أو استغلال السلاح خارج إطار الدولة".